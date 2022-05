POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrzeugführerin

Röbel/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 02.05.2022 gegen 13:10 Uhr geriet eine 63jährige deutsche

Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Mercedes auf der L241 zwischen Röbel

und Dambeck in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß

frontal mit einem VW Multivan zusammen. Die Unfallverursacherin,

welche sich allein im Fahrzeug befand, wurde bei dem Aufprall im

Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug

geborgen werden. Anschließend wurde die schwerverletzte Frau mit dem

Rettungshubschrauber in Begleitung des Notarztes zum Klinikum nach

Schwerin transportiert.

Von den drei Berliner Insassen des VW Multivan wurden der 67jährige

Fahrzeugführer und seine gleichaltrige Ehefrau durch den Zusammenstoß

leichtverletzt und vor Ort ambulant versorgt; der mitfahrende

42jährige Sohn blieb unverletzt.

Die Unfallverursacherin konnte aufgrund der Rettungsmaßnahmen von der

Polizei nicht zum Unfallhergang befragt werden. Gegenüber Ersthelfern

hatte sie aber angegeben, bei ihrem Fahrmanöver Gas und Bremse

vertauscht zu haben.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehren

Röbel, Fincken und Bütow waren mit 20 Kameraden im Einsatz. Es

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,-EUR. Die Fahrbahn am

Unfallort musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst



