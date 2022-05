POL-SN: Versuchter schwerer Diebstahl in Schwerin / Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am vergangenen Freitag, dem 29.4. betrat ein noch unbekannter Tatverdächtiger gegen 15.00 Uhr die Filiale einer Bäckerei am Einkaufszentrum am Blumenbrink. Er nutzte die kurze Abwesenheit einer Filialangestellten aus, indem er sich an der Ladenkasse zu schaffen machte.



Noch bevor er diese öffnen könnte, wurde er von der Filialangestellten überrascht und des Ladens verwiesen. Zu einem Stehlschaden kam es nicht.



Der unbekannte Tatverdächte konnte vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens fliehen. Die Kriminalpolizei bittet zu diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Wer hat um den genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Bäckerei gemacht?

Der flüchtige Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- männlich, ca. 30 Jahre alt,

- südländisches Erscheinungsbild,

- hochgegelte schwarze Haare,

- sprach nur wenig deutsch,

- bekleidet mit weißem Hemd, schwarzem Blouson und einer Jeans.



Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.



