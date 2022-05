POL-ANK: Volvo-Fahrerin entfernt sich auf der B104 bei Löcknitz unerlaubt von der Unfallstelle

Löcknitz (ots) -



Am Montag, den 02.05.2022, gegen 10 Uhr, meldete ein Hinweisgeber, dass ein anderer Autofahrer gerade einen Unfall auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark hatte. Der den Unfall verursachende zweite PKW soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schnitt ein schwarzer Volvo XC90 mit einer blonden Fahrerin am Steuer eine Kurve auf der B104, fuhr auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort fast mit einem entgegenkommenden VW T-ROC. Der 68-jährige deutsche Fahrer konnte den Frontalzusammenstoß nur vermeiden, indem er dem im Gegenverkehr fahrendem Volvo XC90 auswich. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen, sodass der VW stark beschädigt wurde. So wurde der linke Außenspiegel zerstört, die Fensterscheibe der Fahrertür beschädigt und der Lack an der hinteren Tür der Fahrerseite stark beschädigt. Am VW entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.



Am schwarzen Volvo ist nach Angaben des Geschädigten ebenfalls ein Schaden, zumindest an dessen linkem Außenspiegel, entstanden. Die Fahrerin des Volvo entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, wurde anschließend jedoch vom Zoll kontrolliert. Daher ist bekannt, dass es sich bei der Fahrerin um eine Frau mit blonden Haaren handelt, die helle Kleidung trug und Polnisch sprach.

Die Fahrerin und der schwarze Volvo XC90 mit dem Kennzeichenfragment VG-WW... oder VG-VV... werden nun polizeilich gesucht. Der Volvo muss Beschädigungen auf der Fahrerseite aufweisen unter anderem soll der Spiegel beim Unfall kaputt gegangen sein.



Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe.



Wer hat den schwarzen Volvo XC90 mit dem möglichen Kennzeichenfragment VG-WW... oder VG-VV... auf der B104 zwischen Löcknitz und Bismark fahren sehen?



Wer hat den Volvo mit einer blonden weiblichen Fahrerin an anderer Stelle fahren sehen und kann Angaben zum Kennzeichen oder zur weiblichen Fahrerin machen?



Wer kennt eine blonde Frau, die einen schwarzen Volvo XC90 fährt, welcher ein Kennzeichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat?



Wer kann sonstige Angaben zur Unfallflucht machen?



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell