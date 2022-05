POL-HRO: Mehrere Brände in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vortadt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Rostock (ots) -



Nachdem es in der Nacht zum 02.05.2022 in der Rostocker KTV zu mehreren Bränden gekommen ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Zunächst wurde die Polizei gegen 01:00 Uhr über einen Brand im Bereich des Margaretenplatzes informiert. Durch Unbekannte wurde ein Sofa auf die Fahrbahn geschoben und mittels einer Seenotfackel, ugs. als "Bengalo" bezeichnet, in Brand gesetzt.



Noch während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten durch Zeugen, unweit des ersten Tatortes, auf einen weiteren Brand in der Fritz-Reuter-Straße aufmerksam. Laut Zeugenaussagen versuchten Unbekannte hier die Seitenscheibe eines PKW einzuschlagen. Als dies misslang, legte einer der Unbekannten wiederum eine entzündete Seenotfackel auf einen Reifen des Fahrzeugs. Im Bereich des Rades kam es zu Beschädigungen.



In beiden Fällen konnte die alarmierte Feuerwehr die Brände rechtzeitig löschen und die Ausweitung der Flammen verhindern. Gegenwärtig kann keine Aussage zur Höhe des Gesamtschadens gemacht werden.



Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen in allen Fällen von Brandstiftung aus. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bränden können aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe nicht ausgeschlossen werden. Durch die Polizei wurden mehrere Beweismittel gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zusätzlich bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Montag, 02.05.2022 in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 2:00 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe der genannten Brandorte aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zu den Bränden geben? Jeder einzelne Hinweis in diesem Zusammenhang ist wichtig und kann zur Aufklärung beitragen!



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Polizeiinspektion Rostock

Florian Müller

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



