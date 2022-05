POL-SN: Sieben Verletzte nach Unfällen

Schwerin (ots) -



Freitag und Samstag verletzten sich sieben Verkehrsteilnehmer in Schwerin bei Verkehrsunfällen, davon vier Radfahrer. In einem Fall verlor der Radfahrer beim Herunterfahren der Arsenalstraße in Richtung Pfaffenteich die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte mit dem Kopf auf die Fahrbahn.



Der 61-Jährige erlitt bei dem Sturz am 30.04.2022 gegen 16:20 Uhr Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus medizinischen behandelt werden. Einen Helm trug der Schweriner nicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell