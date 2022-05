POL-ANK: Bootseinbrüche auf dem Gelände einer Bootswerft in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am Samstag, den 30.04.2022, meldeten sich gleich zwei Geschädigte bei der Polizei. Ihre Boote stehen auf dem Außengelände der Stöcker-Werft in Ueckermünde und in diese wurde eingebrochen und Dinge entwendet.



Im ersten Fall entwendeten unbekannte Täter einen Kartenplotter im Wert von 400 Euro aus der Kajüte eines Segelbootes eines 83-jährigen Deutschen. Dabei beschädigten sie das Boot beim Einbruch, so dass zudem ein Sachschaden von knapp 100 Euro entstand.



In einem zweiten Fall verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem weiteren Segelboot eines 80-jährigen Deutschen, das sich auf dem Trockendock der Werft befand. Von diesem Boot entwendeten der oder die unbekannten Täter den Außenbordmotor im Wert von knapp 500 Euro, welcher in einer Kiste auf dem Boot lag.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft zudem Zusammenhänge zu anderen Diebstählen von Booten im Raum Ueckermünde.



