POL-NB: 11. Demokratiefest in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 01.05.2022 fand in Neubrandenburg auf dem Marktplatz und in der Treptower Straße das 11. Demokratiefest statt, an dem mehrere politische Parteien und Verbände teilnahmen. Ebenfalls anwesend war auch die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Frau Manuela Schwesig, welche eine Rede hielt. Diese wurde zu Beginn von kritischen Sprechchören und verbalen Störungen einzelner Teilnehmer, welche sich auf die aktuelle Politik der Bundes- und Landesregierung bezogen, begleitet. Drei Personen näherten sich zudem der Bühne. Um dies zu unterbinden, stellten sich sieben zum Schutz der Veranstaltung eingesetzten Polizeibeamten für ca. 5 Minuten entlang der Bühne auf. Nachdem sich die Situation entspannt hatte, zogen sich die Beamten sofort zurück. Es musste kein unmittelbarer Zwang angewendet werden.

Insgesamt besuchten ca. 2000 Personen das Demokratiefest.



