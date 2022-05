POL-HRO: Dachstuhlbrand in Thulendorf/Hohenfelde

Sanitz (ots) -



Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am 01.05.2022 gegen

Mitternacht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Thulendorf/Hohenfelde

in Brand.

Das Feuer breitete sich in der weiteren Folge über den Dachstuhl aus

und konnte gegen 03:40 Uhr durch die eingesetzten Kameraden der

örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Um das notwendige Löschwasser

zur Verfügung zu stellen, musste eine Schlauchverbindung über die

Bundesstraße 110 aufgebaut und der Fahrzeugverkehr umgeleitet werden.

Unmittelbar nach Löschen des Brandes wurde die B 110 wieder

freigegeben. Der Sachschaden wird polizeilich auf 150.000 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zunächst wegen des Verdachts

der schweren Brandstiftung gegen Unbekannt. Der Brandort wurde

beschlagnahmt und wird hinsichtlich der Brandursache untersucht. Die

Hauseigentümer wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht

bewohnbar.



