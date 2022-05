POL-HRO: 41-Jähriger greift Rettungsdienst und Polizeibeamte an

Wismar (ots) -



In den späten Nachmittagsstunden des 30.04.2022 wurden Beamte des

Polizeihauptreviers Wismar zur Unterstützung des Rettungsdienstes in

die Ortslage Ravensruh gerufen. Ein 41-jähriger Deutscher

Staatsangehöriger hatte dort zuvor gegen 15:45 Uhr einen eingesetzten

Notarzt und weitere Rettungskräfte während eines medizinischen

Einsatzes mit einer Machete bedroht. Unmittelbar nach Eintreffen der

Polizeibeamten wurden diese im Wohnhaus des Beschuldigten ebenfalls

mit dieser Machete bedroht. Die Beamten forderten den 41-Jährigen

mehrfach auf, den Gegenstand aus der Hand zu legen. Dieser

Aufforderung kam er nicht nach und warf die Machete in Richtung der

eingesetzten Beamten. Die geworfene Machete verfehlte die Beamten

welche anschließend den Moment nutzten und den Beschuldigten

überwältigen konnten.

In der weiteren Folge wurde nach einer gerichtlichen Anordnung beim

stark alkoholisierten Beschuldigten die Entnahme einer Blutprobe und

die Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt. Hier konnten zwei

weitere größere Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Beschuldigte wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach

Wismar verbracht.

Die eingesetzten Beamten und auch der Beschuldigte blieben

unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte.



