POL-NB: Wildunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Am 30.04.22 gegen 21.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Wild. Eine 27-jährige Rüganerin war mit ihrem Motorrad des Typs Honda auf der B 96 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Sassnitz unterwegs. Zwischen den Einmündungen Stadthof und Storchennest wechselte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung erfasste die Motorradfahrerin das Schwein und stürzte. Obwohl sich die 27-jährige durch den Sturz mehrfach abrollte, verletzte sie sich glücklicherweise nur leicht. Sie erlitt Schürfwunden und eine Prellung und konnte nach erfolgter Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort aus der medizinischen Behandlung entlassen werden.

Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Ebenso entstand Sachschaden an der Schutzkleidung der Motorradfahrerin. Der Schaden wird auf ca. 3600 Euro geschätzt. Das Wildschwein, eine Bache, verendete an der Unfallstelle und wurde durch einen Jagdaufsichtsberechtigten entsorgt. Die Bergung des Motorrades erfolgte durch die Besitzerin.



