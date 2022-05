POL-NB: Brand einer Sportkarre- Zeugen gesucht

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 01.05.2022 kam es gegen 00.30 Uhr in Neustrelitz in der Ernst-Moritz-Arndt-Str. 21 zu einem Brand einer Sportkarre. Unbekannte Täter setzten eine am Giebel des Hauses bepfindliche Sportkarre in Brand. Ein Zeuge bemerkte dies, entfernte die Sportkarre vom Haus und löschte diese. Durch das zügige Einschreiten des Zeugen wurde ein Übertreten der Flammen auf das bewohnte Gebäude vermieden.

Die von ihm informierte Feuerwehr widmete sich anschließend der noch heißen Giebelseite des Gebäudes und verhinderte hier weiteren Sachschaden.

An der Giebelseite entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat Neustrelitz übernimmt die Ermittlungen bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der 03981-258240, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



