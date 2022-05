POL-NB: Trunkenheitsfahrten in Bergen, Pasewalk und Ribnitz- Damgarten

Neubrandenburg (ots) -



Trunkenheitsfahrt in Bergen



Am 30.04.2022 gegen 21.45 Uhr wurde durch eine Funkwagenbesatzung im Bergener Stadtgebiet ein Radfahrer ohne eingeschaltete Beleuchtung in der Dunkelheit festgestellt. Zusätzlich bemerkten die Beamten die unsichere Fahrweise (Schlangenlinie) des Radlers. Sie entschlossen sich, den 34-jährigen Bergener einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Er wurde in der Feldstraße gestoppt. Während der Überprüfung wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Nach erfolgter Belehrung wurde der Mann zum PHR Bergen verbracht und dort auf freiwilliger Basis eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Nach der BPE wurde die Person aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Zusätzlich wird die zuständige FS-Stelle informiert.



Trunkenheitsfahrt in Pasewalk



Am 30.04.2022 gegen 21.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in auffälliger Fahrweise vor ihm fahrenden Transporter. Dieser fuhr auf der L321 aus Richtung Torgelow kommend in das Stadtgebiet Pasewalk in Schlangenlinien ein, was den Anschein erweckte, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Anrufer blieb hinter dem Fahrzeug und war im ständigen telefonischen Kontakt mit der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg, bis der Transporter durch Polizeikräfte des Polizeihauptrevieres Pasewalk aufgenommen werden konnte und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem 44-jährigen männlichen Fahrzeugführer wurde bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus Pasewalk unterzogen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB wurde eingeleitet.



Trunkenheitsfahrten in Ribnitz- Damgarten

Anlässlich des Ribnitzer Hafenfestes wurden in der Nacht vom 30.04. zum 01.05.2022 im Stadtgebiet von Ribnitz-Damgarten verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrer durchgeführt.

Dabei wurde ein pakistanischer Fahrzeugführer gegen 00.20 Uhr mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,88 Promille gestoppt. Wenig später, gegen 01.00 Uhr, wurde noch ein deutscher Fahrzeugführer kontrolliert. Eine bei diesem durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Die beiden Fahrzeugführer erwartet nun jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze. Zudem drohen ein einmonatiges Fahrverbot und die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister. Für die nachfolgenden Stunden wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt bereits vor Ort untersagt.



