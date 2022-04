POL-NB: Waldbrand zwischen Podewall und Neddemin

Friedland (LK MSE) (ots) -



Am 30.04.2022, gegen 13.45 Uhr, kam es zwischen Podewall und Neddemin zu einem Waldbrand. Die alarmierten Feuerwehren Neubrandenburg, Brunn und Roggenhagen waren umgehend mit der Brandbekämpfung im Einsatz und konnten den Brand erfolgreich löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden der in Mitleidenschaft gezogenen 250 m² großen Waldfläche wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell