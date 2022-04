POL-NB: Verkehrsunfall nach einem Ausweichmanöver

Heringsdorf (ots) -



Am 30.04. gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 80-jähriger deutscher Kurgast mit

seinem PKW aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Heringsdorf. Auf

der Kananlstraße im Ortsteil Neuhof wich der Kraftfahrer, nach

eigenen Angaben zufolge, einer Katze aus. In der weiteren Folge kam

er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einer Straßenlaterne aus Beton. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Der ca. 50-jährige deutsche Beifahrer verletzte sich bei der

Kollision leicht und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von 6000,- EUR.



Marco Sellke



