POL-NB: Ergänzung zum Brand 29.04.2022 in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Zur Ermittlung der Brandursache kam am 30.04.2022 der

Brandursachenermittler in Freudenberg zum Einsatz. Im Ergebnis wurde

eine Restmülltonne als Ausgangspunkt für den Brand ermittelt. Es ist

jedoch nicht feststellbar, was zur Entzündung des Mülltonneninhaltes

und in der weiteren Folge zur Zerstörung des Wohnhauses, des Carports

sowie des PKW geführt hat.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell