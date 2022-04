POL-NB: Täter gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.04.2022 gegen 23.45 Uhr kam es in der Gerstenstraße in Neubrandenburg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei welchem sich zwei 16-jährige Beschuldigte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafften. Durch den entstandenen Lärm wurde ein Anwohner der Wohneinheit wach, woraufhin er einen der Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielt. Durch zeitnah und zielgerichtete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte der zweite Beschuldigte im Nahbereich gefasst werden. Beide Beschuldigten standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss (0,78 und 1,53 Promille) weswegen sie nach Abschluss der Strafanzeigenaufnahme an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Am Wohnobjekt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.



