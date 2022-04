POL-NB: Brand in Freudenberg bei Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 29.04.2022, gegen 11:45 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Freudenberg. Der 63-jährige Hauseigentümer bemerkte beim Betreten seines Grundstückes eine Rauchentwicklung aus Richtung des Carports. Daraufhin sah dieser genauer nach und musste feststellen, dass der Carport und der darunter abgestellte PKW bereits brannten. Er begab sich umgehend ins Wohnhaus und verständigte seine 62-jährige Ehefrau und den ebenfalls im Haus befindlichen 4-jährigen Enkelsohn. Alle drei konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das am Carport angrenzende Wohnhaus nicht mehr verhindern. Durch das Feuer wurden das Wohnhaus, der Carport und der PKW komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350.000 Euro geschätzt. Die Hauseigentümer kommen vorübergehend bei Bekannten unter.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie durch einen Brandursachenermittler unterstützt.



Holger Bahls



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell