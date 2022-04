POL-HWI: Die Kontaktbeamten der Polizei für die Hansestadt Wismar

Details anzeigen Kontaktbeamte für die Hansestadt Wismar Kontaktbeamte für die Hansestadt Wismar

Wismar (ots) -



Neben der bereits bekannten Kontaktbeamtin Polizeihauptkommissarin Schulz sind bereits seit Ende des zurückliegenden Jahres zwei neue Kontaktbeamte in der Hansestadt Wismar für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.



Die Kontaktbeamten, kurz KOBs, besetzen zu festen Sprechzeiten die jeweiligen Kontaktbüros, die ohne Voranmeldung aufgesucht werden können. Neben der "normalen" Streifentätigkeit gehört auch die Beratung älterer Menschen zum Schutz vor Straftaten, wie z. B. dem Enkeltrick, die Überwachung von Schulwegen oder die Durchführung von Präventionsprogrammen zum Aufgabengebiet der KOBs. Sie haben stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen, kümmern sich um die Probleme vor Ort und halten gerne auch "Smalltalk" mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.



Polizeihauptkommissarin Cornelia Schulz bietet ihre Sprechstunde für den Bereich Wendorf weiterhin in der Mieterkontaktstelle der WOBAU in der Rudolf-Breitscheid-Straße 21 in Wismar an. Jeweils Montagvormittag von 9:00 bis 11:00 Uhr und Donnerstagnachmittag von 14:00 bis 15:00 Uhr ist die Kontaktbeamtin vor Ort anzutreffen.



Für den Bereich Friedenshof hat die Polizeioberkommissarin Anne Arndt diese Aufgaben übernommen. Sie ist während der Sprechzeiten in der Mieterkontaktstelle der Wobau in der Straße An der Mole 14 immer montags von 14:00 bis 15:00 Uhr und donnerstags von 9:00 bis 11:00 Uhr erreichbar.



Polizeihauptmeister Olaf Spieß ist für die Belange und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Altstadt, des Kagenmarktes sowie des Stadtteils Dargetzow verantwortlich und dort während der Streife jederzeit ansprechbar. Darüber hinaus ist Polizeihauptmeister Spieß über das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 erreichbar.



