POL-LWL: Alkoholisierte Radfahrerin nach Sturz schwerverletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Parchim zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 66-jährige Radfahrerin schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad durch die Innenstadt, als sie plötzlich stürzte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von 0,99 Promille festgestellt werden. Die Radfahrerin soll sich durch den Unfall eine schwere Verletzung ihres Fußes zugezogen haben und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.



