POL-LWL: Nach Parkplatzunfall- Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in Wittenburg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad zwischen zwei parkenden Autos auf dem Parkplatz eines Rewe Supermarkts entlang, um dahinterliegende Fahrradständer zu erreichen. In einem der zwei PKW soll sich ein Kind auf der Rückbank befunden haben, welches dann plötzlich die hintere Fahrzeugtür öffnete.

Da sich die Radfahrerin zu dem Zeitpunkt auf gleicher Höhe mit der Tür befand, kam es zur Kollision und sie stürzte zu Boden. Kurz darauf soll es noch zu einem kurzen Gespräch der beiden Kinder gekommen sein. Ein im PKW daneben befindlicher Autofahrer soll den Vorfall ebenfalls mitbekommen und die 12-Jährige daraufhin angesprochen haben. Beide PKW entfernten sich kurze Zeit später vom Unfallort. Die 12-Jährige musste anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung des Vorfalls wird gebeten, dass sich die betreffenden Autofahrer bitte bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) melden.



