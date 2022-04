Malchow: Christian Pegel übergibt 100. von 265 neuen Löschfahrzeugen

Am morgigen Sonnabend übergibt Innenminister Christian Pegel 16 Löschfahrzeuge an Feuerwehren in allen sechs Landkreisen Mecklenburgs-Vorpommerns. Darunter ist auch das 100. der insgesamt 265 Löschfahrzeuge, die das Land im Rahmen des 50-Millionen-Programms „Zukunftsfähige Feuerwehr“ den Feuerwehren im Land zur Verfügung stellt. Das 100. Fahrzeug geht an die Freiwillige Feuerwehr Mallin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Mit dem Termin am Sonnabend sind dann insgesamt 101 Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraftspritzfahrzeug-Wasser) davon verteilt. Die übrigen werden bis 2023 hergestellt und ausgeliefert.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich zur Übergabe der 16 Fahrzeuge eingeladen.

Termin: Sonnabend, 30. April 2022, 11.30 Uhr

Ort: 17213 Malchow, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Strandstraße 12, Außenstandort Damerow

Jeweils eines der neuen Fahrzeuge, die speziell für Mecklenburg-Vorpommern konzipiert wurden, erhalten:

Ludwigslust-Parchim:

Freiwillige Feuerwehr Tessin

Freiwillige Feuerwehr Zühr

Freiwillige Feuerwehr Tessenow

Mecklenburgische Seenplatte:

Freiwillige Feuerwehr Kalübbe

Freiwillige Feuerwehr Zepkow

Freiwillige Feuerwehr Mallin

Nordwestmecklenburg:

Freiwillige Feuerwehr Börzow-Gostorf

Freiwillige Feuerwehr Groß Molzahn.

Landkreis Rostock:

Ortsfeuerwehr Dölitz

Freiwillige Feuerwehr Finkenthal

Vorpommern-Greifswald:

Freiwillige Feuerwehr Dargelin

Freiwillige Feuerwehr Altwigshagen

Freiwillige Feuerwehr Hammer a.d. Uecker

Freiwillige Feuerwehr Menzlin

Freiwillige Feuerwehr Ladenthin

Vorpommern-Rügen:

Freiwillige Feuerwehr Klausdorf