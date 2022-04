POL-ANK: Neue Bürgersprechstunden der Polizei in Greifswald

Greifswald (ots) -



Das Polizeihauptrevier Greifswald bietet ab dem Monat Mai neue Sprechstunden im Ostseeviertel und in Wieck an. Der Kontaktbeamte Polizeihauptmeister Thomas Klasik wird ab kommender Woche zu festgelegten Zeiten persönlich für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu sprechen sein. Folgende Termine werden regelmäßig angeboten:



Bürgersprechstunde ab 03.05.2022:



Wann: dienstags in den geraden Wochen von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Wo: "Haus der Begegnung", Behindertenforum Greifswald, Trelleborger Weg 37, 17493 Greifswald,



Bürgersprechstunde ab 10.05.2022:



Wann: dienstags in den ungeraden Wochen von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Wo: Hafenamt Wieck, Am Hafen 4, 17493 Greifswald/Wieck



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell