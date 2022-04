POL-SN: Polizeiliche Verkehrskontrollen in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 27.4. führten die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Stadtgebiet durch. Dabei kam es zu zahlreichen Beanstandungen:



In 33 Fällen wurde von Verkehrsteilnehmern das Rotlicht an Ampelanlagen missachtet; in 29 Fällen wurden festgestellte Geschwindigkeitsverstöße geahndet. 5 Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt unerlaubt ihr Mobiltelefon.



Am Abend gegen 20.20 Uhr wurde schließlich der Fahrer eines Pickup in Schwerin/ Wüstmark von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der 52-jährige Deutsche aus dem Schweriner Umland unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung ergab einen Wert von über 0,5 Promille.



Des Weiteren hatte der Betroffene keine Fahrerlaubnis, so dass Strafanzeige erstattet wurde.



Die Folgen bei einem Verstoß gegen die Promillegrenze allein liegen bei mindestens 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit sowie Beeinflussung durch Rauschmittel zählten 2021 zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Mecklenburg-Vorpommern.



Die Beamten der Polizeiinspektion Schwerin werden daher auch zukünftig im Rahmen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" Kontrollen im Stadtgebiet durchführen.



