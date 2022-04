POL-NB: Klimaaktivisten dringen auf das Gelände einer Pumpstation ein

Demmin (ots) -



Gegen Mittag des 27.04.2022 informierte die Einsatzleitstelle der Landespolizei Brandenburgs das Polizeipräsidium in Neubrandenburg über einen gegenwärtigen Einsatz auf dem Gelände einer Erdölraffinerie in Schwedt (Oder). Im Zuge dieses Einsatzes wurden Informationen erlangt, die auf weitere Störaktionen gegen den Betrieb der verantwortlichen Firma schließen ließen.



Zur Überprüfung des Sachverhalts wurden Polizeibeamte der umliegenden Reviere in Demmin, Malchin und Altentreptow zu einer Pumpstation nahe Lindenhof bei Demmin entsandt. Hier stellten die Beamten unter anderem zwei männliche Personen fest, die sich widerrechtlich Zutritt zu dem Betriebsgelände an der Bundesstraße 194 verschafft und versucht hatten den Pumpbetrieb zu beeinträchtigen. Durch ihre Aktion verursachten die 66- und 72-jährigen Männer Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Pumpbetrieb wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.

Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen der Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs eingeleitet. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer zum Polizeihauptrevier Demmin verbracht.



Gegen 13:30 Uhr, etwa eine Stunde nachdem die ersten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurde der Einsatz beendet. Insgesamt kamen zehn Beamte der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz.



