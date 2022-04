POL-NB: Drogen nach Hausdurchsuchung beschlagnahmt

Details anzeigen beschlagnahmte Betäubungsmittel beschlagnahmte Betäubungsmittel

Waren (ots) -



Wegen des Verdachts des Drogenhandels haben Ermittler der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren heute die Privaträume eines 35-jährigen deutschen Verdächtigen in Waren durchsucht.



Durch Ermittlungen in einem anderen Verfahren kamen Polizeibeamte dem Warener Beschuldigten auf die Spur. Unterstützt wurden die Durchsuchungsmaßnahmen am heutigen Vormittag durch weitere Beamte der Polizeiinspektion Neubrandenburg und einen Drogenspürhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes. Die Beamten beschlagnahmten mehrere hundert Gramm Marihuana und Amphetamine sowie Ketamine und Extasy-Tabletten im geringstelligen Bereich.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.



