POL-HWI: Brand eines Kleintransporters

Gegen 00:20 Uhr des heutigen Tages wurde die Grevesmühlener Polizei zu einem brennenden Pkw zwischen den Ortschaften Wotenitz und Questin gerufen.



Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein Fahrzeug im Bereich einer dortigen Siloanlage abgestellt wurde und dort später in Brand geraten ist. Ein PKW (Limousine) habe kurz darauf den Brandort in Richtung Wotenitz verlassen.



Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Upahl löschten den T 5, der anschließend zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt worden ist. Die Höhe des entstandenen Schaden ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



