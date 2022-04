POL-LWL: Pakete aus Kleintransporter gestohlen

Parchim (ots) -



Aus einem Kleintransporter eines Paketzustelldienstes haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Parchim insgesamt 9 Pakete gestohlen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Ziegendorfer Chaussee gegenüber des dortigen Gymnasiums. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zuvor eine Seitentür des Kleintransporters auf, der über Nacht auf dem Parkplatz abgestellt war. Neben den Paketen, zu deren Inhalt derzeit noch keine Angaben vorliegen, stahlen die Einbrecher zudem ein Tablet-Computer sowie Zubehör. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am aufgebrochenen Fahrzeug und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell