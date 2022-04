POL-HRO: Bedrohung mehrerer Passanten führt zur Einweisung in Rostocker Klinik

Rostock (ots) -



Am 26.04.2022 war die Polizei Rostock im Einsatz, um einen Mann aus dem Raum Tribsees zu stellen, der zuvor mehrere Passanten eines Lebensmittelmarktes verbal bedrohte.



Mitarbeiter eines Rostocker Lebensmittelmarktes alarmierten gegen 14:00 Uhr die Polizei, als der 56-jährige Deutsche mehrere Personen u.a. verbal mit dem Tode bedrohte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort in der Neubrandenburger Straße im Stadtteil Brinckmannsdorf feststellen. Er konnte trotz heftiger Gegenwehr durch die Polizei überwältigt und gefesselt werden. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.



Aufgrund der psychischen Instabilität und des erheblich aggressiven Verhaltens musste der polizeilich bereits bekannte Tatverdächtige im Anschluss in eine Rostocker Klinik gebracht und dort ärztlich behandelt werden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.



