LWSPA M-V: Sichere Bergung des Hausbootes auf der Müritz

Noch Dienstagabend wurde das am letzten Wochenende auf der Müritz havarierte Hausboot geborgen.

Nachdem zunächst alle Betriebsstoffe und wassergefährdenden Mittel entfernt wurden, konnte das Hausboot mit Hilfe des Bergungsschiffes eines ortsansässigen Fachunternehmens in eine regionale Marina verbracht werden.

Da es sich bei dem Havariegebiet um ein Naturschutzgebiet handelt, war es besonders wichtig, den Bergungsvorgang vorsichtig und langsam durchzuführen.

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren führt jetzt weitere Ermittlungen zur Unfallursache.



