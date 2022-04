POL-NB: Zwei Einsätze in Bezug auf Betäubungsmittelkriminalität im Bereich Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



In der heutigen Nacht, gegen 23:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz zu lautstarken Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die Polizei war informiert worden.



Zur Klärung des Sachverhaltes klingelten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz an der Wohnungstür eines 29-jährigen Deutschen. Als dieser die Wohnungstür öffnete, schlug den Polizisten starker Cannabisgeruch entgegen. Mit Einverständnis des 29-Jährigen betraten die Einsatzkräfte die Wohnung.



Offen in der Wohnung lagen über 800g Marihuana und etwa 800g Amphetamine. Darüber hinaus standen in der Wohnung mehrere Dosen mit diversen Betäubungsmitteln in geringer Menge, Utensilien und Bargeld in dreistelliger Höhe. Der nun Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und in Gewahrsam verbracht.

Die offenliegenden Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und die Wohnung amtlich versiegelt.



Am heutigen Tag konnten mit Beschluss des Amtsgerichtes Neubrandenburg die Wohnung und die dazugehörigen Kellerräume durch Beamte des Kriminalkommissariats Neustrelitz durchsucht werden.



Dabei wurden über 4kg weitere Betäubungsmittel (etwa 1kg Marihuana, über 2kg Haschisch und über 1kg Amphetamine, ca. 4g Kokain, diverse Ecstasy) aufgefunden und beschlagnahmt. Daneben stellten die Kriminalisten Gegenstände sicher, die dem Waffengesetz unterliegen (Schlagring, Wurfsterne und eine CO2-Waffe mit Munition).



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg erfolgt am heutigen Nachmittag die Haftrichtervorführung des 29-Jährigen.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg.



Im Umland von Neustrelitz gab es heute Vormittag einen weiteren Einsatz der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität, welcher nicht mit dem zuvor genannten Sachverhalt in Zusammenhang steht.



In einem Ermittlungsverfahren der Polizei Brandenburg erließ das Amtsgericht Neuruppin einen Durchsuchungsbeschluss, welcher durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg im Rahmen der Amtshilfe realisiert wurde.



In der Nähe von Neustrelitz wurde das Grundstück eines 37-jährigen Deutschen durchsucht. Auf dem großen Grundstück befanden sich mehrere Objekte (Wohnhaus, Schuppen,...). Insgesamt 17 Einsatzkräfte waren beteiligt. Zeitgleich liefen Durchsuchungen in Brandenburg.



Neben dem 37-Jährigen wurden drei weitere Personen auf dem Grundstück angetroffen. Große Mengen an Betäubungsmitteln wurden nicht aufgefunden, bei allen Beteiligten (eine 37-jährige Frau, zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren) jedoch geringe Mengen von Drogen. Hier wurden eigene Ermittlungsverfahren eröffnet. Auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz wurde angezeigt, da Springmesser und ein Gewehr bei den Maßnahmen aufgefunden wurden. Darüber hinaus war der angetroffene 31-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.



Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg an.



