POL-SN: Drei Trunkenheitsfahrten in Schwerin festgestellt

Am 25.4. mussten die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin drei Fahrten unter Alkoholeinfluss zur Anzeige bringen:



Um 8.10 Uhr morgens fiel den Beamten im Stadtteil Mueßer Holz in der Ziolkowskistraße zunächst der Fahrer eines VW Caddy auf: Der 60-Jährige hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim unter Alkoholeinfluss stand.

Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst; Strafanzeige wurde erstattet.



Der nächste Vorfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr im Bereich des Klinikums in der Wismarschen Straße: Aufmerksame Zeuge waren auf den 54-jährigen Fahrer eines Opels aufmerksam geworden, der augenscheinlich schwer alkoholisiert auf dem Klinikgelände rangierte und riefen die Polizei.



Dem Schleswig-Holsteiner musste von einem Arzt eine Blutprobe entnommen werden; ebenso wurde Strafanzeige erstattet.



Der dritte Sachverhalt ereignete sich am Abend gegen 21.30 Uhr.

Auch hier wurden Verkehrsteilnehmer auf einen Kraftfahrer aufmerksam, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel und riefen die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des 40-jährigen Schweriners wurde festgestellt, dass auch er unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Alkotest bei ihm ergab einen Wert von 1,77 Promille, so dass auch hier die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde.



Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und Strafanzeige erstattet.



Bei allen genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



