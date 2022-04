POL-ANK: E-Bike-Fahrer mit 2,53 Promille in Greifswald unterwegs

Greifswald (ots) -



Im Rahmen der Streifentätigkeit stellten Beamte des Polizeihauptrevieres Greifswald am 26.04.2022, gegen 00:15 Uhr, einen 36-jährigen Fahrradfahrer in der Lomonossowallee fest, der augenscheinlich alkoholisiert unterwegs war. Den Beamten war der Mann durch seine unsichere Fahrweise auf seinem E-Bike aufgefallen.



Bei einer anschließenden Kontrolle des E-Bike-Fahrers stellen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille bei dem 36-Jährigen. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme bei dem Beschuldigten in der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführt.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und nun wird wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 36-Jährigen ermittelt.



