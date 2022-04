POL-NB: Brand im ehemaligen Kulturhaus in Bandelin

Wolgast (ots) -



Am 25.04.2022, gegen 18:30 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es im leerstehenden ehemaligen Kulturhaus im Lindenweg 3 in Bandelin zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache in einem Raum im Obergeschoss des Gebäudes aus. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren von Bandelin, Gargezin, Gribow, Groß Kiesow, Gützkow, Jarmen, Owstin und Sanz kamen zum Einsatz und bekämpften mit insgesamt 73 Kameraden erfolgreich den Brand.

Durch den Brand im Raum des Obergeschosses des ehemaligen Kulturhauses wurden Fensterscheiben, Bücher und mehrere Tische und Stühle zerstört. Substanzschäden am Gebäude und am Dach sind nach derzeitigem Stand nicht festzustellen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst Anklam wurde zum Einsatz gebracht. Die Ermittlungen dauern an.



