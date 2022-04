POL-NB: Verdacht der versuchten Vergewaltigung in Torgelow

Torgelow (ots) -



Am gestrigen Abend (24.04.22, gegen 18:00 Uhr) kam es in Torgelow vermutlich zu einer versuchten Vergewaltigung.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 49-jährige deutsche Geschädigte mit ihrem Fahrrad durch ein Waldstück am Stadtrand von Torgelow. Als sie eine kurze Rast machte, sei ein ihr unbekannter Mann auf sie zugekommen und habe sie angesprochen. Die Geschädigte sei daraufhin wieder auf ihr Fahrrad gestiegen und wollte davon fahren.



Der Beschuldigte habe sie jedoch einholen können. Er habe sie vom Fahrrad an den Wegesrand gezerrt und es sei dort zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen. Durch die sehr resolute körperliche Gegenwehr der Geschädigten gelang ihr die Flucht. Sie erreichte ihr Fahrrad und fuhr davon.



Am Waldesrand traf sie auf einen 36-jährigen Zeugen und bat ihn um Hilfe. Der Deutsche informierte den polizeilichen Notruf. Noch bevor die Beamten eintrafen, kam der Tatverdächtige aus dem Wald. Er wurde durch den Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten angehalten.



Die Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Sie ist leicht verletzt.



Der 22-jährige guineische Tatverdächtige wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam verbracht. Er wurde durch die Gegenwehr der 49-jährigen leicht verletzt. Bei ihm wurden geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden, bei denen es sich vermutlich um neue psychoaktive Substanzen (NPS), also sogenanntes "Spice" handelt.



Die 49-Jährige und der 22-jährige Beschuldigte wurden kriminaltechnisch und rechtsmedizinisch untersucht. Am heutigen Tage laufen weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel Vernehmungen. Im Ergebnis dieser polizeilichen Maßnahmen wird die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg über die Stellung eines Haftantrages entscheiden. Die Ermittlungen dauern an.



