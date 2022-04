POL-NB: Jugendliche Einbrecher nach Zeugenhinweis gestellt

Neubrandenburg (ots) -



In den späten Abendstunden des 22.04.2022 kam es in einem Neubrandenburger Supermarkt zu einem Einbruch. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde die Polizei zeitnah verständigt und die Täter gestellt.



Nach bisherigen Kenntnissen beobachtete eine Zeugin gegen 23:15 Uhr vier Personen, die sich auf gewaltsame Weise Zutritt zu dem betroffenen Lebensmittelgeschäft im Torfsteg verschafften. Sie flüchteten in der Folge fußläufig in Richtung Innenstadt. Die in der Zwischenzeit verständigten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg nahmen umgehend die Verfolgung auf, die sie schließlich durch eine fußläufige Nacheile erfolgreich am Neubrandenburger Marktplatz beenden konnten.



Bei den gestellten Tätern handelt es sich um vier deutsche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Wie sich nach Atemalkoholtests herausstellte, waren sie allesamt alkoholisiert (0,45 - 1,66 Promille). Sie wurden ins Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht und dort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



