POL-HRO: 13-Jähriger verletzt zwei Mädchen

Rostock (ots) -



Am Sonntag, gegen 16:20 Uhr, verletzte ein 13-Jähriger im Rostocker

Stadtteil Dierkow nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung ein

gleichaltriges Mädchen, indem er sie trat und ihr ins Gesicht schlug.

Weiterhin bedrohte der die Geschädigte mit einem Messer. Im weiteren

Verlauf stach er einer 14-Jährigen mit besagtem Messer in den

Bauchbereich, nachdem diese ihn aufgrund des vorangegangen

Sachverhaltes festhalten wollte. Der 13-Jährige konnte im Rahmen der

Fahndung nach einem Hinweis aus der Bevölkerung durch eingesetzte

Kräfte festgestellt werden. Die beiden geschädigten Mädchen erlitten

jeweils leichte Verletzungen. Der 13-Jährige wurde in die Obhut der

Mitarbeiter seiner Wohngruppe übergeben.



Corina Pohl, Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell