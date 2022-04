POL-NB: Verdacht der Brandstiftung an einer Heuballenmiete in Malchin (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 23.04.2022 kam es um 20:06 Uhr in den Kornbrinkwiesen in Malchin in der Nähe der der Kleingartenanlage Wiesengrund zu einem Brand von ca. 80 Heuballen. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr aus Malchin rückten mit zwei Löschfahrzeugen und 25 Kameraden unmittelbar nach Meldungseingang am Ereignisort an.

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die landwirtschatlichen Erzeugnisse in Form von 80 Heuballen in Brand. Nach Rücksprache der eingesetzten Malchiner Polizei mit dem Wehrführer kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Nach ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass in den vergangenen Tagen immer wieder spielende Kinder in unmittelbarer Nähe der Heuballen gesichtet wurden. Ob ein Zusammenhang zu den aktuellen Geschehnissen vor besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Durch einen Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Basedow wurde, mittels eines Frontladers, der Brandherd auseinandergezogen, um ein kontrolliertes Abbrennen der Heuballen, unter Aufsicht der freiwilligen Feuerwehr, zu gewährleisten. Der Sachschaden wird auf 2400 EUR beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



