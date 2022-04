POL-NB: Brand eines Nebengebäudes in Hohenwarth, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen/LK Vorpommern-Rügen (ots) -



Am 23.04.2022 gegen 09:40 Uhr wurde die Polizei durch die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand auf einem

Grundstück in Hohenwarth bei Grimmen informiert.

Durch Schweißarbeiten am Dach eines Nebengebäudes geriet der

Dachstuhl in Brand. Das Feuer breitete sich über die Anbauten weiter

in Richtung des Doppelhauses aus.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf

die angrenzenden Wohnhäuser jedoch verhindern.

Der durch das Feuer und das Löschwasser entstandene Sachschaden wird

auf ca. 70.000 Euro beziffert.

Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Grimmen mit 28

Kameraden und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Stralsund hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.



