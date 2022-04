POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 273 zwischen Dishley und Bresewitz mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Friedland/LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 23.04.2022, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der L 273, kurz vor der

Ortslage Dishley zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten

Person und hohem Sachschaden.

Der 39-jähriger deutsche Fahrer eines VW Touareg befuhr die L 273 aus

Richtung Friedland kommend, in Fahrtrichtung Altentreptow.

Aufgrund des Nichtbeachtens des Rechtsfahrgebots, kollidierte der PKW

kurz vor der Ortslage Dishley mit einem entgegenkommenden Radlader,

dessen Schaufel dabei beschädigt wurde. In der weiteren Folge

kollidierte das verursachende Fahrzeug mit einem hinter dem Radlader

fahrenden Begleitfahrzeug. Der deutsche Fahrer des Begleitfahrzeugs

wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Klinikum

Neubrandenburg verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 22.000 Euro.

Die L 273 musste für ca. 1 1/2 Stunden in beide Fahrtrichtungen

gesperrt werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Friedland und Bresewitz waren mit 14

Kameraden vor Ort und unterstützten die Polizei.



