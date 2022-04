POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit Personen-und Sachschaden auf der L 21 bei Zingst (LK VR)

Barth (LK VR) (ots) -



Am 22.04.2022, gegen 18:30 Uhr kam es auf der L 21 an dem südlichen Abzweig zur K 25 nach Zingst zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige deutsche Fahrerin eines Peugeot die K 25 aus Richtung Zingst kommend und wollte nach links auf die L 21 in Richtung Barth einbiegen. Aus eben dieser Richtung kam ein 45-jähriger VW-Fahrer inklusive Anhänger. Dort kam es zu einem Vorfahrtsfehler der 23-jährigen Fahrerin, in dessen Folge beide Fahrzeuge zusammenstießen und nicht mehr fahrbereit waren. Die Peugeot-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant behandelt. Die FFW Zingst kam ebenfalls vor Ort und unterstützte an der Unfallstelle, welche zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bekämpfung auslaufenden Öls voll gesperrt werden musste. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 40.000 Euro.

Der deutsche VW-Fahrer blieb unverletzt, kam aber trotzdem nicht nur mit dem Schrecken davon. Bei ihm nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



