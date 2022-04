POL-NB: Brand einer Motoryacht in der Marina Neuhof Sundhagen (LK VR)

Stralsund (ots) -



Der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen wurde am 23.04.2022, gegen 01.00 Uhr ein Brand in der Marina Neuhof (Gemeinde 18519 Sundhagen) gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren und die Kräfte der Polizei fanden dort eine Motoryacht vor, die in voller Ausdehnung brannte. Es gelang nicht mehr das Feuer zu löschen, sodass die Yacht ausbrannte und auf Grund sank. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 50.000 EUR. Die zuständigen Beamten der Wasserschutzpolizei Stralsund erstatteten eine Anzeige wegen des Verdachts Brandstiftung. Zeugen werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizeimvnet.de zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



EPHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell