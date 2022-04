POL-NB: Erneut zwei betrunkene Autofahrer in wenigen Stunden in Neubrandenburg festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Bereits am Mittwochabend wurden in Neubrandenburg zwei alkoholisierte Fahrer im Alter von 23 und 31 Jahren nach dem Anruf einer Hinweisgeberin gestoppt und aus dem Verkehr gezogen. Sie wiesen eine Alkoholisierung von 0,78 und 1,83 Promille auf. Nun wurden in der Nacht von Donnerstag zu Freitag erneut zwei betrunkene Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt.



Gegen 21:00 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg auf einen Skoda-Fahrer aufmerksam, der auf der Demminer Straße in Richtung Altentreptow befuhr. Neben der augenscheinlich zu hohen Geschwindigkeit fuhr der Fahrer außerdem Schlangenlinien.

Noch bevor die Beamten wenden konnten, um dem Fahrzeug zu folgen, verunfallte dieses alleinbeteiligt kurz hinter dem Kreuzungsbereich zur Johannesstraße. Das Fahrzeug war aufgrund einer gebrochenen Achse nicht mehr fahrbereit. Die Insassen blieben unverletzt. Bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,92 Promille festgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.



Die gleichen Beamten kontrollierten gegen 02:10 Uhr im Neubrandenburger Stadtteil Monckeshof einen Pkw Volvo, der ebenfalls in Schlangenlinien auf der Südstraße unterwegs war. Der 34-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,38 Promille auf.



Beiden Männern wurde eine Blutprobe zur genauen Bestimmung der Alkoholisierung entnommen. Gegen sie ermittelt nun das Kriminalkommissariat Neubrandenburg wegen Trunkenheit im Verkehr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell