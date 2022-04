POL-LWL: Wildunfall mit Wolf auf der A 24

Wöbbelin / Stolpe (ots) -



Am späten Donnerstagabend kam es auf der A 24 bei Wöbbelin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wolf und einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Tier beim Überqueren der Fahrbahn von dem PKW erfasst und verendete infolgedessen an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Der Wolf wurde durch die Autobahnmeisterei Hagenow geborgen. Zudem ist das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt worden.



