POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Verkehrsunfall mit Sachschaden nach vorheriger Beleidigung in Schwerin

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in Schwerin am 20.4. gegen 9:30 Uhr.



Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Renault rangierte beim Einparken im Bereich des Platzes der Freiheit auf der Lübecker Straße und erfasste beim Rückwärtsfahren eine 77-jährige Schwerinerin, die zu Fuß die Fahrbahn überquerte.



Die Fußgängerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Die Fahrerin des Pkw aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim leistete der Seniorin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.



Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am gleichen Tag gegen 18:40 Uhr.



An einer Engstelle in der Amtsstraße begegneten sich zwei Schwerinerinnen mit ihren Pkw im gegenseitigen Gegenverkehr. Als die 41-jährige Fahrerin eines Polos hielt, um die entgegenkommende 74-Jährige mit ihrem Hyundai passieren zu lassen, kam es zu einem Konflikt:



Die 74-jährige Schwerinerin machte gegenüber der Wartenden beleidigende Gesten und stieß anschließend im Vorbeifahren mit ihrem Hyundai gegen das Fahrzeug ihres Gegenübers.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro.



Ein Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



