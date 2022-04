POL-SN: Einladung zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) sowie der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021 der Polizeiinspektion Schwerin

Schwerin (ots) -



Polizeioberrat Nils Rosada lädt interessierte Pressevertreter



am Dienstag,26.04.2020, 13:30 Uhr in die Graf-Yorck-Straße 06,



zur Veröffentlichung der Kriminalstatistik sowie der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021 der Landeshauptstadt, ein.



Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Schwerin bis 25.04.2022 15:30 Uhr gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell