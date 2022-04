POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Müllfahrzeug bei Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute Morgen, Donnerstag den 21.04.2022, kam es gegen 07:00 Uhr in der Ortschaft Steffenshagen bei Greifswald zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Müllfahrzeug.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter der Marke IVECO die Kreisstraße 4 aus Richtung Groß Petershagen kommend in Richtung Steffenshagen. Kurz hinter dem Ortseingang Steffenshagen hatte ein Müllfahrzeug der Marke Volvo, an dessen Steuer ein 60-jähriger Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma saß, seine gelben Rundumleuchten eingeschaltet und wollte mit der Mülltonnenleerung beginnen. Der 20-jährige Transporterfahrer wollte das Müllfahrzeug daraufhin überholen, übersah einen entgegenkommenden PKW, musste den Überholvorgang abbrechen und prallte dabei gegen die linke Heckseite des Müllfahrzeugs.



Bei dem Zusammenstoß wurden der 20-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Er wurde mit Schnittverletzungen im Gesicht durch Rettungskräfte ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht.



Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der Transporter des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden, am Müllfahrzeug wurde die Verladeklappe am Heck stark beschädigt. Zudem war die Freiwillige Feuerwehr Groß Petershagen im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn zu beseitigen.



Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



