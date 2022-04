POL-ANK: Alkoholisierte Frau stürzt in Ueckermünde mit ihrem E-Bike und verletzt sich

Ueckermünde (ots) -



Gestern Abend, 20.04.2022, gegen 22:45 Uhr teilte ein Hinweisgeber über den Notruf der Polizei mit, dass er eine Frau in Ueckermünde auf der Straße liegen aufgefunden habe. Sie hatte ein Fahrrad bei sich, war offenbar gestürzt und hatte eine Platzwunde am Kopf.



Nachdem der Hinweisgeber der Frau geholfen hatte, welche leicht desorientiert wirkte, informierte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort war die verunfallte 34-Jährige nicht mehr vor Ort. Zeugen, die gesehen hatte wie die Frau mit ihrem E-Bike in Schlangenlinien unterwegs war, teilten auch mit, dass sie nach dem Unfall von einer weiblichen Person mit dem PKW abgeholt und ins AMEOS-Klinikum Ueckermünde gefahren wurde.



Die eingesetzten Beamten suchten daraufhin das Krankenhaus auf und belehrten die 34-Jährige in Bezug auf eine Straftat, da Zeugen nicht nur den Sturz beobachtet hatten, sondern auch wie die Frau zuvor augenscheinlich alkoholisiert mit ihrem E-Bike unterwegs war.



Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Beschuldigten einen Wert von 2,24 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde noch im Krankenhaus durgeführt und ein Strafverfahren, wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, gegen die 34-jährige Deutsche eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell