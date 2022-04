POL-NB: Brand nahe Gleisanlage in Alt Strelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 20.04.2022 wurde der Polizei gegen 12:50 Uhr ein Brand nahe der Gleisanlagen in Alt Strelitz gemeldet. Der Brandort befand sich nahe Tessmannshof an einem Feldweg, welcher den Stadtteil Alt Strelitz mit der Wesenberger Chaussee verbindet.



Beim Eintreffen der Beamten war das Feuer, welches sich auf einer Fläche von circa 350 Quadratmetern ausgebreitet hatte, bereits durch 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alt Strelitz gelöscht worden. Nach bisherigem Kenntnisstand geht die Polizei, wie auch die Brandbekämpfer, von einem vorsätzlich herbeigeführten Feuer aus. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz hat daher die Ermittlungen wegen eines Branddelikts aufgenommen sowie vor Ort Spuren gesucht und gesichert.



Bürger, die Auffälligkeiten oder verdächtige Personen im näheren Umfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell