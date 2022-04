Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendungsbescheid für die Grundschule in Neustadt-Glewe

Am morgigen Freitag übergibt Innenminister Christian Pegel mit rund 467.000 Euro einen Zuwendungsbescheid an Bürgermeisterin Doreen Radelow in Neustadt-Glewe. Mit Hilfe dieser Sonderbedarfszuweisung wird ein neues Hortgebäude für die Grundschule „Johann-Wolfgang-von-Goethe“ gebaut.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich dazu eingeladen.

Termin: Freitag, 22.4.2022, 10 Uhr

Ort: Neustadt-Glewe

Grundschule „Johann-Wolfgang-von-

Goethe“,Thälmann-Straße 22

Mit dem Bau des zweigeschossigen Gebäudes werden zusätzliche und vor allem größere Räume für den Hortbereich entstehen. Ein vorgesehener Verbindungstrakt wird Grundschule und Hortanbau zukünftig miteinander verbinden.