POL-HRO: Brand von zwei Mehrfamilienhäusern

In der Nacht vom 20.04.2022 kam es gegen 20:51 Uhr zu einem

Schwelbrand eines Holzbalken zwischen zwei denkmalgeschützte

Mehrfamilienhäusern in 18273 Güstrow, Domstr. 4. Vermutlich wurde der

Balken durch ein Abflammgerät, welches zur Unkrautbekämpfung benutzt

wurde, in Brand gesetzt. Etwa fünf Stunden später wurde der Rauch in

einem Kinderzimmer im 1. OG entdeckt, wo ein zweijähriges Kind

schlief. Das Kind wurde vor Ort wegen des Verdachts einer

Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt und konnte in der Obhut der

Eltern verbleiben.

Im Zuge der Brandbekämpfung mussten mehrere Türen der Gebäude

notgeöffnet werden. Zudem erfolgte ein Wanddurchbruch durch die

Feuerwehr, um weitere Glutnester auszuschließen. Dadurch kann ein

Geschäft aktuell nicht mehr genutzt werden.



Insgesamt ist durch den Brand an beiden Gebäuden ein Schaden von etwa

100.000 EUR entstanden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt war die freiwillige Feuerwehr Güstrow mit 25 Kameraden

sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell